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Konya'da bir kişinin birlikte yemek yediği kadını darbetmesi güvenlik kamerasında

09.01.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişinin restoranda birlikte yemek yediği kadını darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 6 Ocak Cuma günü merkez Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde, Y.Ç. arkadaşı D.Ö. ile cadde üzerindeki restoranda yemek yerken tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Y.Ç, restoran çıkışında D.Ö'yü darbetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Y.Ç'nin, D.Ö'yü restorandan uzaklaşırken arkasından koşarak gelip tekmelemesi, boğazından tutarak yere düşürmesi ve ardından yerde de tekmelemeye devam etmesi yer alıyor. Görüntülerde, restoranda çalışanların, Y.Ç'yi kadının üzerinden alarak uzaklaştırdığı görülüyor.

D.Ö. ve Y.Ç'nin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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