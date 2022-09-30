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Konya'da bir kişinin ofisinde silahla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor

30.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişinin ofisinde silahla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor

Konya'da bir kişinin ofisinde silahla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Galip D. ve Sinan G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) duruşmaya dahil oldu. Önceki duruşmada tahliye edilen Hakan G. duruşmaya katılmadı.

Söz verilen tutuklu sanık Sinan G, maktulle hiçbir bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Olay nedeniyle pişman olduğunu belirten Sinan G, "Maktulün ailesinden özür dilerim, keşke böyle bir olay gerçekleşmeseydi. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Galip D. ise daha önceki savunmasının geçerli olduğunu, ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Meram ilçesindeki bir plazanın 4. katındaki hafriyat ofisinde 31 Mart 2021'de Süleyman Yıldız'ın (40) cesedi bulunmuş, polis ekiplerince gözaltına alınan Hakan G. (28), Sinan G. (25) ve Galip D. (24) "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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