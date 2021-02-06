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Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı

06.02.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı

Konya'da balık halinde iki grup arasından çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Muhacir Pazarı yanındaki Balık Hali'nde, husumetli iki grup arasında çıkan ve Oğuzhan Koyunsever'in (22) öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

- Olay

Merkez Meram ilçesindeki Balık Hali'nde dün, iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

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