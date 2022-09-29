Konya'da bir kişinin öldüğü hayvan otlatma kavgasına ilişkin 41 sanıklı dava sürüyor

Konya'da bir kişinin yaşamını yitirdiği iki mahallenin sakinleri arasındaki hayvan otlatma kavgasına ilişkin biri tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Mehmet Ö. ile tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanık Mehmet Ö, Dal ailesinin hayvanları kontrolsüz şekilde otlatması nedeniyle ekili arazilerinde büyük zarar meydana geldiğini, aralarındaki husumetin bu anlaşmazlıktan kaynaklandığını iddia etti.

Olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Mehmet Ö, tahliyesini istedi.

Maktul Hakim Dal'ın kardeşi Hamdi Dal, "Ağabeyimin katillerinin dışarıda elini kolunu sallayarak gezdiğini düşünüyorum. Olayın tek faili Mehmet Ö. değildir. Diğer sanıkların da en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dal ailesinin diğer üyeleri de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Mehmet Ö'nün avukatı ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, oğlunu ve kendisini korumak için bir kez ateş açtığını savundu.

Dal ailesinin avukatı, yargılamanın genişletilmesini ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Dal ailesinin hayvanlarının, başka mahallede ikamet eden kişilere ait tarlalara girmesi nedeniyle iki mahalle sakinleri arasında 21 Temmuz 2021'de çıkan tartışma silahlı, taşlı-sopalı kavgaya dönüşmüştü. Hakim Dal'ın silahla vurularak hayatını kaybettiği kavganın ardından tutuklanan katil zanlısı Mehmet Ö'nün de aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında dava açılmıştı.

