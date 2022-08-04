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Konya'da bir kişinin parasını gasbeden 2 zanlı tutuklandı

04.08.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Konya'da bir kişinin parasının bıçak zoruyla gasbedildiği iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Meram ilçesi Sahibata Mahallesi'nde, bankamatikten para çeken E.T. bisikletiyle seyir halindeyken 4 kişi tarafından durduruldu.

Şüpheliler, bıçakla bisikletinin lastiğini kestiği ve darbettiği E.T'nin parasını gasbetti.

E.T'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkalini belirledi.

Polis ekipleri, Ahmet K, Abdurrahman K. ile yaşları küçük olan M.Ü.C. ve L.H.A'yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden L.H.A, ifadesinin ardından salıverildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet K. ile Abdurrahman K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Ü.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin E.T'nin parasını gasbettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, bisikletiyle seyir halinde olan E.T'nin durdurularak bir süre darbedilmesi ve cüzdanındaki paralarının alınması yer alıyor.

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