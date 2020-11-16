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Konya’da bisiklet yolu işgalleri için Bisiklet Yolu Kontrol Zabıtası oluşturuldu

KONYA HABERLERİ  | 16.11.2020 13:20 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, 550 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olan Konya’da bisiklet yolu işgallerinin önüne geçmek için Bisiklet Yolu Kontrol Zabıtası oluşturdu.Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, bisiklet şehri Konya’da bisiklet yoluna park yapan araç sürücülerini uyarmak için özel ekipler oluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 550 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olan Konya’da bisiklet yolu işgallerinin önüne geçmek için Bisiklet Yolu Kontrol Zabıtası oluşturdu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, bisiklet şehri Konya’da bisiklet yoluna park yapan araç sürücülerini uyarmak için özel ekipler oluşturdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 550 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip ve en yoğun bisiklet kullanılan şehri olan Konya’da bisiklet kullanımını teşvik etmek ve daha fazla yaygınlaştırmak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yaptıkları çalışmaların yanında bisiklet kullanıcılarının ve bisiklet yollarının güvenliğine de önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, bu kapsamda belediye bünyesinde Bisiklet Yolu Kontrol Zabıtası oluşturduklarını dile getirdi. Zabıta ekiplerinin bisiklet kullanıcılarının bisiklet yollarında daha rahat ve güvenli sürüş sağlamaları için çalıştığını kaydeden Başkan Altay, “Ekiplerimiz düzenli olarak kontroller yaparak bisiklet yollarını işgal ederek bisiklet sürücülerini engelleyen araçlara müdahale ediyor. Bu şekilde araçlar bisiklet yollarından kaldırılarak bisikletlilerin güvenli sürüşü sağlanmış oluyor. Hemşehrilerimizden ricamız; lütfen bisiklet yollarına araç park etmeyelim” ifadelerini kullandı.
Bisiklet yoluna park yapan araçları Bisiklet Yolu Kontrol Zabıta ekiplerine bildirmek için, 350 31 74 nolu telefon ya da 0534 404 42 42 whatsapp hattı aranabiliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yollarının araç trafiği ile kesiştiği noktalarda bisiklet sürücüleri için trafik ışıkları oluşturdu. Büyükşehir, bu noktalarda sürücülerin beklemelerini kolaylaştırmak amacıyla ayaklarını koyacakları bekleme istasyonları da monte ederek kullanıcıların hizmetine sundu.

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