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Konya'da çarpışan 2 otomobil tramvay yoluna girdi: 4 yaralı

07.09.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çarpışan 2 otomobil tramvay yoluna girdi: 4 yaralı

Konya'da çarpışarak tramvay yoluna giren iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kerime Kazan idaresindeki 01 AVB 294 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde aynı yönde giden İsmail Korucu yönetimindeki 42 EFA 90 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrularak yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan, ardından da tramvay yoluna giren iki otomobildeki 7 kişiden 4'ü yaralandı.

Yaralanan Azra Yıldırım, Emel Gün, İsmail Korucu ve Ayşe Şimşek, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapalı kalan tramvay yolu, kazalı araçların çekicilerce kaldırılmasının ardından açıldı.

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