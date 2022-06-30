Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve yasa dışı yollardan yurda girdikleri tespit edilen 4 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin, örgütte daha önceden faaliyet gösterdikleri istihbaratı nedeniyle, ülkeye giriş yasakları (G-87 kodu) olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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