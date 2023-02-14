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Konya'da deprem bölgesine gıda taşıdığı belirtilen tırda 5,3 milyon kaçak sigara bulundu

14.02.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da gıda kolisi taşıdığı belirtilen tırın dorsesinde 5,3 milyon kaçak sigara ele geçirildi.

Konya'da deprem bölgesine gıda taşıdığı belirtilen tırda 5,3 milyon kaçak sigara bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım faaliyetleri nedeniyle oluşan araç trafiğine rağmen denetimlerine devam ediyor.

Polis ekipleri, Adana çevre yolunda yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, gıda olduğu belirtilen kolilerin içerisinde 5,3 milyon kaçak sigara ele geçirildi.

Tırın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'da deprem bölgesine gıda taşıdığı belirtilen tırda 5,3 milyon kaçak sigara bulundu

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Konya Kahramanmaraş sigara

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