Konya'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'nın Hadim ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Eser (56) idaresindeki 42 DHJ 62 plakalı otomobil, Hadim-Dedemli kara yolunun 21'inci kilometresinde dereye devrildi.

İlçeye bağlı Dolhanlar Mahallesi'ndeki camide imam olduğu öğrenilen Eser, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde Eser'in eşi olduğu belirtilen kadın ise sıkıştığı yerden jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralı kadın, ambulansla Hadim Devlet Hastanesine götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz