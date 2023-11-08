Konya'da devrilen motosikletteki 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Bağyolu Sokak'ta devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklette bulunan Y.G. (13), S.İ. (13) ile V.G.B. (13) yaralandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.İ. ve V.G.B'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

