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Konya'da doktorlarla ilgili ifadeleri nedeniyle imam açığa alındı

12.07.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da doktorlarla ilgili ifadeleri nedeniyle imam açığa alındı

Konya'da cuma hutbesinde, eylem yapan doktorlar ve sağlık hizmetine ilişkin ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan imamın açığa alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Temmuz'da medyaya yansıyan, doktorlara ve sağlık hizmetine yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan imam A.G. açığa alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Konya Valiliğinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

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