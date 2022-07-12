Konya'da doktorlarla ilgili ifadeleri nedeniyle imam açığa alındı

Konya'da cuma hutbesinde, eylem yapan doktorlar ve sağlık hizmetine ilişkin ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan imamın açığa alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Temmuz'da medyaya yansıyan, doktorlara ve sağlık hizmetine yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan imam A.G. açığa alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Konya Valiliğinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.



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