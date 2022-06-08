Konya'da dolu etkili oldu

Konya'nın Çumra ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu etsini gösterdi.
Sağanağın aralıklarla devam ettiği ilçede, öğleden sonra dolu etkili oldu.
İlçe merkezi ile kırsaldaki bazı ekili alanlarda zarar oluşurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmur ve doludan korunmak için çaba gösterdi.
Çiftçiler, tarım arazilerinde zarar olup olmadığını görmek için yağışın durmasını bekliyor.
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