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Konya'da dolu etkili oldu

08.06.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçiler, ekili arazilerde zarar olup olmadığını görmek için yağışın sona ermesini bekliyor

Konya'nın Çumra ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu etsini gösterdi.

Sağanağın aralıklarla devam ettiği ilçede, öğleden sonra dolu etkili oldu.

İlçe merkezi ile kırsaldaki bazı ekili alanlarda zarar oluşurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmur ve doludan korunmak için çaba gösterdi.

Çiftçiler, tarım arazilerinde zarar olup olmadığını görmek için yağışın durmasını bekliyor.

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