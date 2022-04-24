Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleriyle ilgili harekete geçti.

Polis ekipleri, teknik incelemenin ardından aracıyla drift yapan sürücünün M.G. olduğunu tespit etti.

Kendisine 9 bin 125 lira ceza uygulanan M.G'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz