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Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

24.04.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleriyle ilgili harekete geçti.

Polis ekipleri, teknik incelemenin ardından aracıyla drift yapan sürücünün M.G. olduğunu tespit etti.

Kendisine 9 bin 125 lira ceza uygulanan M.G'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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