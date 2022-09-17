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Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 150 lira ceza kesildi

17.09.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 150 lira ceza kesildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde drift yapan sürücüye 9 bin 150 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaştan gelen ihbar ve görüntüler üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, görüntüleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek sürücünün O.T. olduğunu belirledi.

Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılan sürücüye 9 bin 150 lira ceza kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Konya Drift

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