Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 150 lira ceza kesildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde drift yapan sürücüye 9 bin 150 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaştan gelen ihbar ve görüntüler üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, görüntüleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek sürücünün O.T. olduğunu belirledi.

Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılan sürücüye 9 bin 150 lira ceza kesildi.



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