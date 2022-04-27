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Konya'da drift yaparken iki araca çarpan sürücüye 12 bin 800 lira para cezası

27.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da drift yaparken iki araca çarpan sürücüye 12 bin 800 lira para cezası

Konya'da drift yaptığı sırada park halindeki iki araca çarpan sürücüye toplam 12 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift yaparken iki araca çarparak zarar verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Kaza yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, drift yapılan otomobili hasarlı şekilde bir evin bahçesinde buldu.

Otomobili kullandığı belirlenen sürücü Umut A'ya "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "drfit yapmak" suçlarından 12 bin 800 lira idari para cezası kesildi. Otomobil, 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan Umut A'nın çarparak zarar verdiği iki araçta, yaklaşık 25 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi.

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