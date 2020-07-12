Konya'da duyarlı vatandaş leylek ailesine kayıtsız kalmadı

Konya'da bir avukat, elektrik direğine yuva yapan leylek ailesine kayıtsız kalmadı.

Kentte yaşayan Avukat Hülya Gök, aracıyla işe giderken elektrik direği üzerine yuva yapan bir leylek ailesi fark etti.

Arabasını kenara çeken Gök, ailenin fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştı.

Hülya Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü manzaradan etkilenerek iki yavrusu olan anne leyleğe yardım etmek için harekete geçtiğini söyledi.

İş çıkışı kendince bir sorgulama yaptığını dile getiren Gök, "Bu leylek, dünyada Türkiye'yi, Türkiye'de Konya'yı seçmiş ve 31 ilçenin içinde de Karatay'ı seçmiş. O elektrik direğinin üzerinde tehlikeyi göze alarak yuvasını kurmuş. Böyle kapsamlı düşününce gerçekten etkilendim." dedi.

Karatay Belediyesini arayarak durumu haber verdiğini aktaran Gök, şöyle devam etti:

"Bizler de birbirimize emanetiz. İnsanların hayvanlarda, hayvanların da insanların üzerinde hakkı var. Ben de bu leylek için ne yapabilirim, ne yapılabilir, diye düşündüm. Karatay Belediyesi aklıma geldi, ilgili birimi aradım. Sağ olsunlar hemen konuyla ilgilenildi. Bu kapsamda, yuvanın yakınındaki bir caminin üzerine düzenli olarak yiyecek bırakılıyor."