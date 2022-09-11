Konya'da düzenlenen 10. Geleneksel Bisiklet Festivali sona erdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 10. Geleneksel Bisiklet Festivali sona erdi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından Belediye, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ve Selçuklu Mermer'in katkılarıyla gerçekleştirilen festival kapsamında bisikletçiler, Beyşehir Gölü etrafındaki parkurda 165 kilometre pedal çevirdi.

Katılımcılar, Gölyaka, Gölkonak, Yenişarbademli, Kurucuova, Yeşildağ güzergahı ile Karaburun Plajı'nın ardından ilçe merkezine dönüş yaparak parkuru tamamladı.

İlçe merkezindeki festival meydanında düzenlenen kapanış töreninde konuşan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, festivale Türkiye’nin farklı bölgeleri ile Çin ve Belçika'dan sporseverlerin katıldığını, ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı festivaller düzenleyeceklerini söyledi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü etrafı kamplı bisiklet turunun bu yıl yabancı katılımcılarla uluslararası bir nitelik kazandığını belirterek, "Belçikalı ve Çinli sporcularımız da etkinliğimize katıldı. Çok sayıda ilden katılım oldu. Kazasız, belasız, sorunsuz atlattık ve tamamladık çok şükür." diye konuştu.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Varol da festivalin her geçen sene daha profesyonel hale geldiğini, katılımcıların bu yıl da çok memnun kaldığını dile getirdi.

Festivale Belçika’dan katılan 29 yaşındaki Johannes Broux, Türkiye'ye bu yıl ikinci kez geldiğini belirterek, "Geçen yaz İstanbul'a gelmiş ve trenle giderken biriyle tanışmıştım. O da bu festivale geliyormuş. Onun sayesinde buldum ve katıldım. Çok beğendim, çok eğlendim. Benim için zor bir parkur değildi. Çünkü birkaç ay önce de Alpler'i geçtim bisikletle. Bu tur, çok rahatlatıcı bir turdu." dedi.

Festivale Çin'den katılan Cheng Zi Long da ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Festivale Konya'dan katıldığını belirten Çinli Yang Yan Ying ise Konyalı biriyle evlendikten sonra 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını aktararak, "Bu aktiviteye eşimin arkadaşı 3 sene katıldı. O bize söyleyince biz de çocuklarla katıldık. Maşallah kızım 50 kilometre, oğlum ise 69 kilometreyi bitirdi." ifadelerini kullandı.

