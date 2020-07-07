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Konya'da eşini silahla öldürüp intihara kalkışan sanık, ifadesini değiştirdi

KONYA HABERLERİ  | 07.07.2020 12:56 | Son Güncelleme

Eşini silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden tutuklu sanık, daha önce verdiği ifadeleri değiştirerek, tüfeğini temizlerken ateş aldığını ve eşini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde eşini silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Berber ve avukatı ile sanığın çocukları katıldı.

Berber, daha önce verdiği ifadelerin yanlış veya eksik olduğunu belirterek, yeniden savunma yapmak istedi.

Önceki ifadelerinde, maktul eşinin son 3 yıldır, yanında çalıştığı Mehmet İ. ile arkadaşlık kurduğunu anlatan Berber, bu arkadaşlıktan rahatsız olduğunu söylemesine rağmen bir sonuç alamadığını öne sürdü.

Bu durumun eşiyle kendisini bu hale getirdiğini savunan Berber, bugünkü savunmasında ise "Eşimi kasten öldürmedim. Olay günü uzun süredir kullanmadığım av tüfeğimi temizlemek maksadıyla elime aldım. Temizlerken, nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde tüfek ateş aldı, eşim vuruldu. Paniğe kapıldım, ambulansı aradım. Ulaşamayınca oğlumu aradım. Kendisine daha önceki ifadelerde belirtildiği gibi 'Anneni öldürdüm' gibi sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanı, Berber'in yeni ifadesi üzerine, "Eşini kasten öldürmediğini söylüyorsun. O halde neden intihara kalkıştın? Ayrıca 3 adet not yazmışsın. Bunları neden yazdın?" diye sorunca, sanık şunları anlattı:

"Eşim vurulunca içinde bulunduğum şok hali nedeniyle kendime zarar verdim. Notları yazmamın sebebi ise eşim Mehmet İ. ile tanıştıktan sonra çok değişmişti. Evle ilgilenmiyor, bana hakaret ediyordu. Aralarında bir şeyler olduğunu biliyordum. Zaten mesajlaşıyorlardı. Eşimle ilişkilerini bildiğim için, beni ortadan kaldırmaya kalkacaklarını düşündüğüm için, 'Bana bir şey olursa, eşim sorumludur' diye yazmıştım. Bu notları, eşim vurulduktan önce mi yoksa sonra mı yazdığımı hatırlayamıyorum."

Sanık Avukatı Mustafa Sayı da müvekkilinin olayda kasıt taşımadığını öne sürdü.

Sayı, sanık Berber'in sağlık durumu, delilleri karartma ve kaçma ihtimalinin olmamasının göz önünde bulundurulmasını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'ta, 22 Mart 2019'da, evlerinde tartıştığı eşi Müslime Berber'i av tüfeğiyle vuran Hasan Hüseyin Berber, daha sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

Müslime Berber olay yerinde hayatını kaybetmiş, kendini silahla çenesinden yaralayan Berber ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Berber hakkında, "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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