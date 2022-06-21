Konya'da eski nişanlısına kezzapla saldırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde yüzüne kezzap attığı eski nişanlısının yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabit T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İddiaya göre, Sabit T, Bardakçı Mahallesi'ndeki evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine kezzap atıp kaçmıştı.

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılmış, polis ekipleri zanlıyı, kaçtığı Ilgın ilçesinde gözaltına almıştı.



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