Konya'da eski nişanlısının kezzaplı saldırısına uğradığı öne sürülen kadın yaralandı

Konya'nın Çumra ilçesinde yüzüne kezzap attığı eski nişanlısının yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Sabit T, Bardakçı Mahallesi'ndeki evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine kezzap atıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri zanlıyı, kaçtığı Ilgın ilçesinde gözaltına alındı.



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