Konya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki 4 evden 50 bin lira değerinde pirinç kapı kolu, musluk bataryası, kol saati, gümüşlük gibi eşyalar ile bir evden 1 milyon değerinde ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu 5 farklı ikametten hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

T.D. ve E.D. hakkında da suç eşyası satın almaktan adli işlem başlatıldı.

Hırsızlık şüphelileri M.B. ve A.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

