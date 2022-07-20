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Konya'da gümrük kaçağı 14 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

20.07.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da gümrük kaçağı 14 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

Konya'da gümrük kaçağı 14 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

Konya'da 14 milyon 900 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri teknik takip sonucu bir ev, bir tır ve bir kamyonda arama yaptı.

Aramalarda,14 milyon 900 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya'da gümrük kaçağı 14 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

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