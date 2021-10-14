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Konya'da hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi yaralandı

14.10.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'nın Kulu ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı lise öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Suriye uyruklu Muhammet Ali İbrahim yönetimindeki 42 MA 2301 plakalı hafif ticari araç, Kıbrıs Caddesi'nde okula giden lise öğrencisi E.A'ya (16) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan E.A, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolda yürüyen E.A'nın hafif ticari aracın çarpması sonucu yere düşmesi, kazayı gören vatandaşların yardımına koşması yer alıyor.

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