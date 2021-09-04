YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti

04.09.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

Zübeyt D. (46) idaresindeki 42 DEH 10 plakalı hafif ticari araç, merkez Meram ilçesi Çaybaşı Caddesi'nde Mustafa Bakar (24) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İşe gitmek üzere evden çıktığı öğrenilen motosikletli kurye Bakar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Zübeyt D. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldıKocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldı
"Ölmeyeceksin, sürüneceksin" dedi, dehşeti yaşattı"Ölmeyeceksin, sürüneceksin" dedi, dehşeti yaşattı
Konya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptıKonya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

Konya Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:15
Öğle
12:54
İkindi
16:31
Akşam
19:23
Yatsı
20:42

Konya Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Canan Eczanesi
Karatay
Nane Limon Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Toruk Eczanesi
Selcuklu
Vefa Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Esma Aktürk Eczanesi
Meram
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.