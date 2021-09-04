Konya'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti

Konya'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

Zübeyt D. (46) idaresindeki 42 DEH 10 plakalı hafif ticari araç, merkez Meram ilçesi Çaybaşı Caddesi'nde Mustafa Bakar (24) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İşe gitmek üzere evden çıktığı öğrenilen motosikletli kurye Bakar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Zübeyt D. gözaltına alındı.



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