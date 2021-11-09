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Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

09.11.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Halit D. idaresindeki 34 BH 9387 plakalı hafif ticari araç, Konya-Hüyük Karayolu Selki Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta, Mustafa Ateşçi yönetimindeki 42 TB 671 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, ağır yaralanan Ateşçi, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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