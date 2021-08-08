YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

08.08.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

Oğuzhan Uğurel idaresindeki 06 BEV 410 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 158. kilometresinde aynı istikamette seyir halinde olan Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mowafq Omeri'nin (49) kullandığı 33 MA 1379 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağaçlara çarpan otomobil araç devrilerek takla attı. Oğuzhan Uğurel yara almazken yanında bulunan eşi Ülkü Kurt Uğurel (26), diğer otomobilin sürücüsü Omeri ve otomobilde bulunan Ahmet Abdulbakı (20) ve Ayman Alhamud (20) yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Ahmet Abdulbakı ve Ayman Alhamud Konya'ya sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladıŞaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı
PARTNERYasak aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladıYasak aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
Konya'da koyun otlatan çoban, yaralı bulduğu kartalı köpek saldırısından kurtardıKonya'da koyun otlatan çoban, yaralı bulduğu kartalı köpek saldırısından kurtardı
Anahtar Kelimeler:
suriye

Konya Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazar

İmsak
04:19
Sabah
05:52
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:59
Yatsı
21:26

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazar

Cadde Eczanesi
Karatay
Akınbey Eczanesi
Selcuklu
Bizim Eczanesi
Selcuklu
Burcu Eczanesi
Selcuklu
Hasan Baş Eczanesi
Selcuklu
Orçun Eczanesi
Selcuklu
Annem Eczanesi
Meram
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.