Konya'da iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Atila Yersel idaresindeki 06 DU 281 plakalı tır, Ankara-Konya kara yolu Yazıçayır Mahallesi Kavşağı'nda, Mustafa Ergün'ün kullandığı 63 ADC 332 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, tır sürücüleri Yersel ve Ergün ile araçtaki Ahmet Aydemir yaralandı. Aydemir, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ankara'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

