Konya'da internetten ürün satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, internetten satışa koyduğu beyaz eşya, saat, cep telefonu gibi ürünlerden kapora bedeli alıp ürünleri alıcılara göndermeyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen Servet K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 32 kişiyi bu yöntemle dolandırdığı öne sürülen şüpheliyi, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin, "güveni kötüye kullanma", "dolandırıcılık" ve "nitelikli dolandırıcılık"tan 18 suç kaydının olduğu öğrenildi.

