Konya'da kablo çalan zanlı tutuklandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavuş ve Değirmenaltı mahallelerinde enerji ve iletim hattı kablosu hırsızlığının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında belediye işçisi olduğu öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.T’nin (47) ev ve otomobilinde yapılan aramalarda 70 kilogram yanmış bakır tel, elektrik, trafo malzemeleri, demir kesme makası ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden A.T. ile gözaltına alınan M.Ş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.Ş. serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz