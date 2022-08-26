Konya'da kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan minibüste 2 bin 100 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Aramada minibüsün arka kısmına yerleştirilen deponun içinde 2 bin 100 litre gümrük kaçağı akaryakıt bulundu.

2 şüpheli gözaltına alındı.



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