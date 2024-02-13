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Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

AA AA
13.02.2024 10:37 | Son Güncelleme:
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Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ve Selçuklu ilçesinde kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 180 bin bandrolsüz makaron, 51 bin 400 doldurulmuş sigara, 1040 paket sigara, 34 kilogram kıyılmış tütün, sigara üretiminde kullanılan 3 makine, 4452 tıbbi ürün, 126 şişe sahte bandrollü içki ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonda ise 2 araçta 11 ruhsatsız av tüfeği ve 182 tabanca parçası buldu.

Ankara-Konya kara yolunda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin de Gürcistan'dan yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Karatay kaçakçılık

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