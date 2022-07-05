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  4. Konya'da kafeste şahin besleyen kişiye 21 bin 935 lira ceza kesildi

Konya'da kafeste şahin besleyen kişiye 21 bin 935 lira ceza kesildi

05.07.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kafeste şahin besleyen kişiye 21 bin 935 lira ceza kesildi

Konya'da kafeste şahin besleyen kişiye 21 bin 935 lira ceza kesildi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, doğal ortamından koparılan şahini kafeste besleyen kişiye, 21 bin 935 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Beyhekim Caddesi'ndeki bir iş yerinde, kafeste şahin beslendiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle iş yerinde yaptığı aramada, kafese kapatılmış şahin buldu.

Şahin, doğal ortamına bırakılmak üzere görevlilere teslim edilirken, iş yeri sahibi M.Ş'ye 21 bin 935 lira ceza kesildi.

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Konya kafes para cezası

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