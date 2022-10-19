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Konya'da kanser hastası, 30 yıl önce boşandığı eşiyle hastanede yeniden evlendi

19.10.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasta Mehmet İlker Yeldan: "Kanserin üstesinden geleceğime inanıyorum. Bu süreçte moral çok önemli ve eşimle evlenmeye karar verdik. Çok ani oldu" - Şukufe Yeldan: "Moral olsun, hep yanında olalım.' istedik. İnşallah moralini yüksek tutarak eşin, dostun sayesinde iyi olacak. Şimdi mutlu olduk, yine de mutlu olacağız"

Konya'da kanser hastası, 30 yıl önce boşandığı eşiyle hastanede yeniden evlendi

Konya'da 5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören 65 yaşındaki Mehmet İlker Yeldan, 30 yıl önce boşandığı Şukufe Yeldan ile tedavi gördüğü hastanede yeniden hayatını birleştirdi.

Yeldan'a 5 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. Zor günler geçiren Yeldan, 30 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı 5 yıllık eşi oğlunun annesi Şukufe Yiğit'den tedavi sürecinde kendisine yardımcı olmasını istedi.

Bu süreçte ikili yeniden evlenmeye karar verdi.

Tedavi sürecinde hiç birbirlerinden ayrılmayan çift, Medicana Konya Hastanesinde yeniden evlendi.

- "Şimdi mutlu olduk, yine mutlu olacağız"

Yeldan, gazetecilere, kendisine her zaman destek olan eşiyle ayrıldıktan sonra da görüşmeye devam ettiklerini söyledi.

Beyin kanaması geçirdiğini, felç olduğunu, yaklaşık 10 yıl sonra da akciğer kanseri olduğunu öğrendiğini aktaran Yeldan, "Sağ akciğerim yok, sol akciğerimin de 5'te 1'i alındı. Kanserin üstesinden geleceğime inanıyorum. Bu süreçte moral çok önemli ve eşimle evlenmeye karar verdik. Çok ani oldu." diye konuştu.

Şukufe Yeldan da eşinin hastalanmasına çok üzüldüklerini belirterek, evlilik süreciyle ilgili, "Moral olsun, hep yanında olalım.' istedik. İnşallah moralini yüksek tutarak eşin, dostun sayesinde iyi olacak. Şimdi mutlu olduk, yine de mutlu olacağız." ifadesini kullandı.

- "İnşallah eşi ile ailesi ile bu zor günlerin üstesinden geleceğiz"

Çiftin nikah şahidi de olan hastanenin Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, şunları kaydetti:

"Hastamızın şu anda tedavisi gayet iyi gidiyor. Nüks olan tümöründe küçülme devam ediyor. Kibar, naif hastalarımdan birisi, kendisini çok seviyorum. Çiftin evliliğine şahit olmak bizi çok sevindirdi. Kanser hastalığında moral, motivasyon ve aile desteği çok önemli. Hastamızın da böyle bir moral ve motivasyonu olacağı için çok mutluyum, memnunum. İnşallah eşi ile ailesi ile bu zor günlerin üstesinden geleceğiz."

Konya'da kanser hastası, 30 yıl önce boşandığı eşiyle hastanede yeniden evlendi

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