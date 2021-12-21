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Konya'da kar nedeniyle 3 ilçede yarın uzaktan eğitim yapılacak

21.12.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kar nedeniyle 3 ilçede yarın uzaktan eğitim yapılacak

Konya'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük, Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün 9 ilçede yüz yüze eğitim yapılamamıştı.

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