YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kauçuk ve sünger fabrikasında yangın

Konya'da kauçuk ve sünger fabrikasında yangın

KONYA HABERLERİ  | 18.06.2020 23:33 | Son Güncelleme

Merkez Karatay ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki sanayi bölgesindeki kauçuk ve sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Konsan Sanayi Bölgesi 10728. Sokak'ta kauçuk ve sünger üretimi yapan bir fabrika, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler daha sonra tüm fabrikayı sardı. Yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Kılca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi.

- "Herhangi bir can kaybımız yok"

Fabrikadaki yangının tamamen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Kılca, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerimiz olaya anında müdahale etti. Yine ilçe belediyelerimize ait çok sayıda arazöz ve tankerler de olay yerine geldi. Şu anda herhangi bir can kaybımız yok. Bir çatı çökmesi durumu söz konusu oldu. Allah'a şükür orada da bir can kaybımız yok. İçeride herhangi bir işçimizin bulunmaması da bizi sevindirdi. Çalışmalar neticesinde ise yangının çıkış nedeni belirlenecek."

Öte yandan fabrikada kimsenin bulunmadığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Sağanak yağış sonrası bodrum katlarını su bastı

Sağanak yağış sonrası bodrum katlarını su bastı

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü

Konya Valisi Özkan göreve başladı

Konya Valisi Özkan göreve başladı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan astsubay tutuklandı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan astsubay tutuklandı

Konya Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:32
Sabah
05:21
Öğle
12:56
İkindi
16:49
Akşam
20:22
Yatsı
22:02

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

Konya Valisinin eşi yılın kadını seçildi

Konya Valisinin eşi yılın kadını seçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.