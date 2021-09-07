YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kayalıklarda mahsur kalan oğlaklar AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da kayalıklarda mahsur kalan oğlaklar AFAD ekiplerince kurtarıldı

07.09.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kayalıklarda mahsur kalan oğlaklar AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi yavruları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küpe Yaylası'nda hayvan otlatan bir besici, iki oğlağının kaybolduğunu fark etti. Bölgede arama yapan besici, oğlakların yaylanın üst tarafındaki sarp kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.

Kendi imkanlarıyla oğlakları bulunduğu yerden kurtaramayan besici, durumu Seydişehir Kaymakamlığı vasıtasıyla AFAD'a bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen AFAD ekipleri, arazide keşif yaptıktan sonra halatlarla kayalıklara tırmanarak oğlakları kurtardı.

Ekipler, sağlık sorunu olmayan hayvanları sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllıkKahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllık
PARTNER Hemen sildirdi ama... Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Hemen sildirdi ama... Takipçilerinin gözünden kaçmadı!
Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiKonya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:18
Öğle
12:53
İkindi
16:29
Akşam
19:18
Yatsı
20:36

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Şener Eczanesi
Karatay
Zeynep Sena Eczanesi
Karatay
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Karakurt Eczanesi
Selcuklu
Natura Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Umut Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.