Konya'da kayalıklarda mahsur kalan oğlaklar AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi yavruları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küpe Yaylası'nda hayvan otlatan bir besici, iki oğlağının kaybolduğunu fark etti. Bölgede arama yapan besici, oğlakların yaylanın üst tarafındaki sarp kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.

Kendi imkanlarıyla oğlakları bulunduğu yerden kurtaramayan besici, durumu Seydişehir Kaymakamlığı vasıtasıyla AFAD'a bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen AFAD ekipleri, arazide keşif yaptıktan sonra halatlarla kayalıklara tırmanarak oğlakları kurtardı.

Ekipler, sağlık sorunu olmayan hayvanları sahibine teslim etti.

