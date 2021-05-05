Konya'da kayalıklarda sıkışan oğlağı AFAD ekipleri kurtardı

Konya'nın Taşkent ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

AFAD ekipleri, bir oğlağın mağarada yaklaşık 15 metre derinlikte kuyuya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, oğlağı sıkıştığı kayalıkların arasından zarar vermeden çıkararak sahibine teslim etti.



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