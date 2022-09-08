Konya'da kayınvalidesini öldürüp, eşini ağır yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

Konya'da kayınvalidesini bıçakla öldürüp, eşini ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık A.K. ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen sanık, olay günü öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.
A.K, olay yerine boşanma aşamasındaki eşinin telefonunu almak için gittiğini iddia ederek, "Ben sadece eşimin telefonunu alıp, boşanma davasında delil olarak kullanmak istedim. Oraya bu niyetle gitmiştim." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Meram ilçesi Feritpaşa Caddesi'nde, 9 Mart'ta hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasında olduğu eşi H.K'yi (36) bıçakla ağır yaralayan, kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü (69) öldüren A.K. (40) sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.
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