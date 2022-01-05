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Konya'da kazaya müdahale için giden ambulans, otomobille çarpıştı

05.01.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kazada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kayganlaşan kara yolunda meydana gelen iki kazada 5 kişi yaralandı.

İlçe merkezi Konya-Ankara kara yolu üzerinde Abbas Eken idaresindeki 42 PR 113 plakalı otomobil, olumsuz hava koşulları nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarparak karşı şeride geçti.

Kazada, sürücü Eken ile araçtaki Hamza Ugan, Halil İbrahim Aslanboğa ve Muhammet Ahmet Korkmaz yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan yaralı almak için kaza yerine gitmekte olan Öner Gedik idaresindeki 42 FDT 04 plakalı ambulans ile Hasan Deveci yönetimindeki 42 GF 404 plakalı otomobil otogar kavşağında çarpıştı. Kazada sağlık ekipleri yara almazken otomobildeki Ece Deveci yaralandı.

Yaralı Deveci, kontrol amaçlı Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda, karayolları ekipleri tuzlama çalışmaları yaptı.

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