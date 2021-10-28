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Konya'da kendisini polis olarak tanıtıp, 2 kişiyi gasbeden şüpheli yakalandı

28.10.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kendisini polis olarak tanıtıp, 2 kişiyi gasbeden şüpheli yakalandı

Konya'da kendisini polis olarak tanıtıp 2 kişinin parasını gasbettiği öne sürülen şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.Ö, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Sokak'taki iki vatandaşa kendisini polis olarak tanıttıktan sonra bir miktar paralarını gasbederek kaçtı.

Gasbedilen kişilerin şikayetçi olması üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

İfadeler doğrultusunda olayın gerçekleştiği adres ve civarında detaylı çalışma yapan polis, izine ulaştığı şüpheliyi, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada telsiz, metal kelepçe, bıçak ve üç parça halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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