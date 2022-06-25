YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

25.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M.A'nın kentte olduğunu tespit etti.

N.M.A, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.

Hakkında iki yakalama kararı bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu, Türk İslam Dünyası 1. Şehit-Gazi Aileleri Kurultayı'na telefonla bağlandı:İçişleri Bakanı Soylu, Türk İslam Dünyası 1. Şehit-Gazi Aileleri Kurultayı'na telefonla bağlandı:
Konya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybettiKonya'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Antalya'da tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na devrildi, bir kişi suda kaybolduAntalya'da tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na devrildi, bir kişi suda kayboldu
Anahtar Kelimeler:
fetö Konya

Konya Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:22
Öğle
12:58
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:04
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.