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Konya'da kiracısını av tüfeğiyle öldüren ev sahibi adliyede

10.05.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kiracısını av tüfeğiyle öldüren ev sahibi adliyede

Konya'da su faturası meselesi nedeniyle kavga ettiği kiracısını av tüfeğiyle öldüren, bir kişiyi de yaralayan ev sahibi adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin M'nin (31), ifadesinde, olaydan bir gün önce kiracısı Mevlüt Kapan ile ödenmeyen su faturası nedeniyle kavga ettiklerini, ertesi gün de olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Katil zanlısı Hüseyin M. adliyeye sevk edilirken, kavgayı ayırmaya çalışırken tüfekle elinden yaralanan Mehmet Ali Gürler'in (32) hastanedeki tedavisi sürüyor.

Meram ilçesi Büyük Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'taki iki katlı evin bahçesinde dün, Hüseyin M. ile kiracısı Mevlüt Kapan (37) arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıkmış, Hüseyin M, Kapan ve Mehmet Ali Gürler'i tüfekle yaralamıştı.

Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kapan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, şüpheli Hüseyin M. ise kısa sürede yakalanmıştı.

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