YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp eğlence mekanına giden 21 kişiye ceza uygulandı

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp eğlence mekanına giden 21 kişiye ceza uygulandı

02.02.2021 14:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp eğlence mekanına giden 21 kişiye ceza uygulandı

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, tedbirlere uymayıp eğlence mekanına giden 21 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir eğlence mekanında, Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde faaliyet gösterildiği ihbarını aldı.

Polis, iş yerine düzenlediği baskında, içerideki 21 kişiye sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Kontrollerde, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen iş yerinde izinsiz çalıştırılan 10 kişiye de Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

İş yeri sorumlusu B.Ç hakkında da "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin kontrollerinin ardından iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konya Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:24
Sabah
07:47
Öğle
13:09
İkindi
15:56
Akşam
18:21
Yatsı
19:39

Konya Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Elif Eczanesi
Karatay
Taşkıran Eczanesi
Karatay
Botanik Eczanesi
Selcuklu
Emre Eczanesi
Selcuklu
Natura Eczanesi
Selcuklu
Nurcan Eczanesi
Selcuklu
Öztürk Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Başkan Okka: “2021’de hedeflerimize ulaşacağız”

Başkan Okka: “2021’de hedeflerimize ulaşacağız”

Muhtarlık Bilgi Sistemi talepleri karşılıyor

Muhtarlık Bilgi Sistemi talepleri karşılıyor

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp eğlence mekanına giden 21 kişiye ceza uygulandı

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp eğlence mekanına giden 21 kişiye ceza uygulandı

Akşehir’de zabıtanın denetimleri sürüyor

Akşehir’de zabıtanın denetimleri sürüyor

Selçuklu Belediyesi’nden başarılı sporculara ödül

Selçuklu Belediyesi’nden başarılı sporculara ödül

Konya’nın ihracatı 2021’de artışla başladı

Konya’nın ihracatı 2021’de artışla başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.