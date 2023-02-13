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Konya'da meslek liseliler depremzedeler için soba ve telefon şarj istasyonu üretiyor

13.02.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için çadır sobası ve şarj istasyonu üretimine geçti.

Okul Müdürü Tayyip Sarı, AA muhabirine, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için soba ve şarj istasyonu ürettiklerini söyledi.

Üretimlerin Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sanayiciler ve hayırseverlerin destekleriyle gönüllülük hareketine dönüştüğünü aktaran Sarı, "Öğrenci ve öğretmenler dönüşümlü olarak 3 vardiya şeklinde çalışıyor. Buradaki herkes karşılıksız, gönüllülük esasıyla 24 saat çalışıyor. Günlük üretim kapasitemizi 50'den 70'e, 70'ten 100'e çıkarıp ilk etapta 1000 soba göndermek istiyoruz. Üşüyen yürekleri ısıtmak da bizim görevimiz olsun diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz da kentteki tüm meslek liselerinin farklı alanlarda bölgeye destek verdiğini, vermeye devam edeceğini vurguladı.

Makine Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Alper Kılıç ise öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 25 kişilik ekiple gece gündüz üretimi sürdürdüklerini anlattı.

Otomasyon Bölümü Öğretmeni Selçuk Tarhan da deprem bölgelerinde insanların telefonlarını kolayca şarj etmelerine yardımcı olmak için şarj istasyonu ürettiklerini kaydetti.

Lise 3. sınıf öğrencisi Ramazan Eren ise "Arkadaşlarımızla gece gündüz depremzedelere yardım etmek, onların ısınmasını sağlamak için soba üretiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Şarj istasyonu yardım

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