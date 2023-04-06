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Konya'da nöroloji uzmanından 20 hastaya "literatürlük müdahale"

06.04.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Şehir Hastanesi'nde görevlendirilen nöroloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, açılmadığında kalıcı felce neden olan, beyinde ulaşılması zor ince damarlardaki tıkanıklıklara uyguladığı yöntemle hastaları sağlığına kavuşturuyor.

Doç. Dr. Özdemir, AA muhabirine, beyin damar tıkanıklığında inme vakalarının yaşandığını söyledi.

Bu vakalara zamanında müdahalenin önemine işaret eden Özdemir, vaktinde inme merkezlerine ulaşıldığında ölüm ve sakat kalma oranlarının düştüğünü ifade etti.

Özdemir, beyin MR ve tomografilerinde görülen damar tıkanıklıkları için anjiyo işleminde, hastanın kasık bölgesini uyuşturarak yerleştirdikleri katater yardımı ile beyin damarındaki sorununun görüntülendiğini anlattı.

Operasyon sırasında kullanılan malzemelerin müdahale yerine ulaştırması zor olan arterde tıkanıklığı açma işlemi gerçekleştirdiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Burada damarın tıkanıklığını açtığımızda hastaların fayda gördüğünü, sorunun azaldığını, birçoğunun da tamamen düzeldiğini ve hayatlarının devam ettiğini gördük. Hasta için konforlu bir işlem. Çünkü hasta anestezi almıyor. Herhangi bir ağrı ve sızı duymuyor. Sadece kasıktan girilen iğneyi hissediyor. Ayrıca açık bir yara veya ameliyat bölgesi de olmuyor. Genellikle 1-2 gün içinde de taburcu ediliyor. Kasıktan girilen geniş bir iğneden tüm işlemleri yapabiliyoruz. Kasıktan girerek beyni besleyen en uzak ve zor damarlara ulaşarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"BU DAMARA DA MÜDAHALE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERMİŞ OLDUK"

Yapılan işlemin zorluğuna değinen Özdemir, şöyle konuştu:

"Beyin damarlarının dönüşler yaptığı, bu yüzden müdahalede zorluklar oluşturan bir damar. Diğer müdahale edilenlere göre daha ince ve hassas bir yapıda. Bu da zorluk oluşturan bir durum. Dünyada yapılmış vaka bildirimleri az da olsa vardı. Çalışmamız, dünyada yapılmış en fazla vaka serisidir. 20 vaka bir seri şeklinde 'Interventional Neuroradiology' de yayımlandı. En büyük vaka serisi Türkiye'den gitmiş oldu. Dünyada literatürde önemli bir dergide de kabul gördü. Böylece bu damara müdahale yapılması gerektiğini göstermiş olduk."

Konya'da kendilerine başvuran, beyninde zor ve ince damarda tıkanıklık tespit edilen 20 hastanın bu yöntemle sağlığına kavuştuğunu anlatan Özdemir, operasyonun 30 ila 60 dakikada tamamlandığını söyledi.

"DAMAR TIKANIKLIĞINA KOLESTEROL VE SİGARA NEDEN OLUYOR"

Özdemir, vakaların genellikle 60 yaş üstünde görüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Genç hastalarımız da vardı. Çoğunda hipertansiyon ya da diyabet eşlik ediyordu. Yani bu iki önemli risk faktörü. Bunun yanında kolesterol yüksekliği ve sigara kullanımını da önemli bir risk faktörü olarak gördük. Genç hastalarda da hipertansiyon veya diyabet eşliği beraberinde sık görülüyordu."

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