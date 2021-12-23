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Konya'da ölümle tehdit ettiği ailesinin evine silahla gelen zanlı tutuklandı

23.12.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da ölümle tehdit ettiği ailesinin evine silahla gelen zanlı tutuklandı

Konya'da telefonla aradığı ailesini öldürmekle tehdit ederek silahla eve geldiği sırada polis ekiplerince yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan M.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

- Olay

İddiaya göre, ailesinden uzaklaştırma kararı bulunan M.Ö, iki gün önce cep telefonuyla annesi F.Ö'yü arayarak öldürme tehdidinde bulunmuş, bir süre sonra tabancayla Merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Meteoğlu Sokak'taki eve gelen zanlıyı polis etkisiz hale getirmişti.

Emniyete götürülen şüphelinin "kasten yaralama, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ateşli silah bulundurmak" gibi 8 suç kaydının bulunduğu belirlenmişti.

Dün adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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