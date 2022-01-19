Konya'da olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamaya neden oluyor

Konya'da tipi ve buzlanma nedeniyle kent merkezinden Ankara istikametine geçiş kontrollü sağlanıyor.

Akşam saatlerinde etkili olan tipi nedeniyle şehirlerarası yollarda trafikte aksamalar yaşanıyor.

Konya-Ankara kara yolunda, trafik ekipleri kamyon ve tırların geçişine izin vermezken, diğer araçların kontrollü geçişi sağlanıyor.

Trafik ekipleri, yol emniyeti konusunda sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan, Konya Bilim Merkezi önünden ASELSAN Konya kavşağına kadar uzun araç kuyrukları oluştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz