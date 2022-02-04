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Konya'da ördek avı yaptığı öne sürülen 3 avcı yakaladı

04.02.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da ördek avı yaptığı öne sürülen 3 avcı yakaladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasak olmasına rağmen milli park sahasında avlandığı iddia edilen 3 kişiye ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, yürüttükleri av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında avlandığı tespit edilen 3 avcıyı yakaladı.

Ekipleri 3 avcı hakkında cezai işlem uygularken, avda kullandıkları 2 ruhsatsız tüfek ile ateşli silahla vurularak telef olan 3 çamurcun türü yaban ördeğine de el konuldu.

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