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Konya'da ormanlık alana terk edilmiş 21 köpek yavrusu bulundu

11.08.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından belediye yetkilileri köpekleri barınağa götürdü - Köpekleri ormanlık alanda bulan Ömer Aktitiz: - "Burası kimsenin görmeyeceği bir yer. Tesadüfen köpekleri gördük. Açlıktan çok zayıf olan köpekler de vardı. Ben beslemek için süt, ekmek götürdüm, susuzluklarını giderdik"

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ormanlık alana terk edilmiş halde bulunan 21 köpek yavrusu, belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Ömer Aktitiz, ormanlık alanda gezintiye çıktığı sırada, çok sayıda köpek yavrusuyla karşılaştı.

Köpeklerin aç ve susuzluktan bitkin halde olduğunu fark eden Aktitiz, temin ettiği süt, su ve ekmekle yavru köpekleri besledi.

Aktitiz'in bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine belediye yetkilileri, yavru köpekleri ormanlık alandan alarak barınağa götürdü.

Aktitiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru köpekleri gördüğünde vicdan azabı duyduğunu söyledi.

Köpekleri, adeta ölüme terk edilmiş bir vaziyette bulduğunu ifade eden Aktitiz, "Bunların kendi hallerine yaşamlarını sürdürmeleri mümkün değil. Anneleri yanlarında götürülmemiş. Farklı yerlerde olduğunu tahmin ediyoruz. Köpekleri buraya atanlar hakkında da herhangi bir bilgimiz yok." dedi.

Aktitiz, görüntüler üzerine kendilerine ulaşan belediye yetkililerinin yavru köpekleri toplayarak barınağa götürdüğünü dile getirdi.

Yetkililere, duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Aktitiz, "Burası kimsenin görmeyeceği bir yer. Tesadüfen köpekleri gördük. Açlıktan çok zayıf olan köpekler de vardı. Ben beslemek için süt, ekmek götürdüm, susuzluklarını giderdik." ifadelerini kullandı.

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